Schmähpreise Amy Adams und Bruce Willis für "Razzies" nominiert

Adams ist gleich in zwei Sparten nominiert, als "schlechteste Hauptdarstellerin" in dem Psychothriller "The Woman in the Window" und für ihre Nebenrolle in dem Filmmusical "Dear Evan Hansen". Für Willis dachten sich die Verleiher eine Sondersparte aus, mit der Begründung, er habe 2021 gleich acht schlechte Rollen gehabt, darunter in Filmen wie "American Siege", "Deadlock" und "Cosmic Sin". Um den Titel als "Schlechtester Hauptdarsteller" sind unter anderem Scott Eastwood ("Dangerous"), LeBron James ("Space Jam: A New Legacy" und Mark Wahlberg ("Infinite") im Rennen.