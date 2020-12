Schlossgut Hohenbeilstein Kelter soll Veranstaltungsraum werden

Beilstein - Gleich zwei Gründe zur Freude – oder eigentlich drei – gibt es im Schlossgut Hohenbeilstein. Der erste: Die Beilsteiner sind der erste Biowinzer, der bei der Regionalkampagne „Wir versorgen unser Land“ mitmacht. Sagt zumindest Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Und die muss es wissen. Sie hat nämlich Joscha Dippon, Chef des Weinguts, und den Rest der Familie erst auf die Kampagne aufmerksam gemacht. Ziel ist, dass immer mehr dessen, was außer Haus konsumiert wird – egal, ob in der Betriebskantine, im Pflegeheim oder im Restaurant -, in der Region erzeugt wurde, erklärte Gurr-Hirsch bei einem Vor-Ort-Termin. Und das sei nicht wenig: „42 Prozent der Menschen essen täglich außer Haus.“ Das Besondere an der Kampagne: „Man soll auch das Gesicht dazu sehen, und es sollen Geschichten um das Produkt herum erzählt werden.“