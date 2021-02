Schlittschuhlaufen verboten Winterfrust am Annasee

Etliche Kilometer weiter östlich dagegen zogen Menschen ungehindert ihre Bahnen auf dem Eis des Ebnisees. Das hätte sich die Gagernbergerin Julia Frank auch für den Annasee gewünscht und schrieb deshalb dem Beilsteiner Bürgermeister Patrick Holl einen Brief, um ihrem Frust Ausdruck zu verleihen: „Uns ist bewusst, dass man den See auf eigene Gefahr betritt. Aber ist es wirklich notwendig, den See von der Polizei überwachen zu lassen, weil das Betreten zu gefährlich sei, nachdem es tagelang tags- und nachts über richtig kalt war und der See zudem bekannterweise nicht tief ist?“, fragt sie darin. Dieses Vorgehen sei für viele Bürger Beilsteins und der Teilorte, mit denen sie gesprochen habe, nicht nachvollziehbar. „Ich bin eine Bürgerin der Stadt Beilstein, die ihren Kindern die Erfahrung ermöglichen möchte, unvergessliche Erlebnisse auf dem See zu sammeln (...). Müssen wir alles verbieten und uns überwachen lassen? Dürfen wir nicht mit einem gesunden Menschenverstand eigenverantwortlich Entscheidungen treffen?“, fragt Julia Frank weiter. So jedenfalls hält das die Gemeinde Kaisersberg, auf deren Gemarkung der Ebnisee liegt. „Der See wird von der Gemeinde grundsätzlich nicht zum Eislaufen freigegeben, und wir raten davon ab“, erklärt die Gemeindemitarbeiterin Natascha Göhringer. Man habe auch entsprechende Schilder aufgestellt. Aber: „Aktuell unternehmen wir noch nichts und appellieren an die Eigenverantwortung.“