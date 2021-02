Beilstein - Im Kinderhaus, in der Kernzeitenbetreuung und in der Langhansschule in Beilstein kann bereits seit vergangenen Mittwoch keine Notbetreuung mehr angeboten werden. Das teilt Bürgermeister Patrick Holl am Dienstag mit. Die Einrichtungen wurden geschlossen, da ein an Corona erkranktes Kind eine der Betreuungseinrichtungen besucht hatte. Daraufhin erfolgte am Donnerstag eine freiwillige Testaktion für alle Kinder, bei denen Kontakte in die Einrichtungen denkbar waren. Die Auswertung der Testaktion dauert an. „Die Infektionslage ist in weiteren Haushalten derzeit noch zu unübersichtlich, um mögliche Infektionsketten belastbar nachvollziehen zu können“, so Patrick Holl. Die erhoffte Wiederaufnahme des Betriebs Anfang dieser Woche konnte daher nicht erfolgen.