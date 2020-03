Schließung von Geschäften in Marbach Kein Frühlingstag wie jeder andere

Die Schließungen im Einzelhandel sind ein harter Einschnitt, doch für Markus Schneider alternativlos. „Wir sind online und telefonisch aber weiterhin für unsere Kunden zu erreichen“, betont der Inhaber der Buchhandlung Taube in der Wendelinskapelle. Einzelne Kunden stehen an diesem Markttag noch vor der Tür in der Hoffnung, etwas abholen zu können. Das geht aber nicht mehr: Die bestellte Ware wird per „Taubenexpress“ mit der Post oder mit einem Boten zugestellt. Um die soziale Komponente nicht ganz zu vernachlässigen, plant Schneider mit seinem Team Bilderbuchlesungen, die dann online gestellt werden, oder zum Welttag der Poesie am 21. März auch Lyriklesungen, die man dann digital verfolgen kann.