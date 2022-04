Schleyerhalle James Blunt – die Popkultur ist zurück

Noch maskiert aber ziemlich begeisterungsfähig: In der fast ausverkauften Schleyerhalle haben gestern Abend 8000 Besucher beim Auftritt von James Blunt ein Comeback der Popkultur auf großer Konzertbühne gefeiert. Auch der Songwriter aus der englischen Grafschaft Wiltshire zeigte sich bereits wieder in passabler Spiellaune: Unterstützt von einem druckvoll agierenden Quartett servierte Blunt einen bunten Querschnitt durch sein Repertoire, mischte ältere Hits wie „Wise man“, „Good bye my Lover“ und natürlich „You’re beautiful“ mit Highlights seines jüngsten Albums „Once upon a Mind“. Und mit einer Coverversion des Slade-Evergreens „Coz I luv you“ gab es sogar einen überraschenden Abstecher in den Rock der 70er Jahre.