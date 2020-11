Schleichweg in Marbach schadet Autofahrer überrollen den Feuersalamander

Die Naturschützer verweisen auf den Fund vieler überfahrener Feuersalamander. „Wir haben hier in Marbach einen richtigen Hotspot“, sagt Joachim Lösing, Vorsitzender des BUND Marbach/Bottwartal. Der für Kraftfahrer verbotene Feldweg in der Nähe des Kreisverkehrs bei der Feuerwache führt hinunter in den Eichgraben und werde offenbar häufig vor allem von Anwohnern des Wohngebiets Marbach-Süd im Berufsverkehr als Schleichweg genutzt. Dies koste insbesondere in der Dunkelheit und bei Nässe vielen Tieren das Leben. „Amphibien sind weltweit am Aussterben – es wäre schön, wenn der Autoverkehr an dieser Stelle eingedämmt werden könnte“, fordert Joachim Lösing, der mit der BUND-Gruppe ein Jahr lang ein Monitoring am Vogelgraben betrieben hat.