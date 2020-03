Schlechte Zeiten für Pasta-Liebhaber Darum hat Rewe keinen Appetit mehr auf Barilla-Nudeln

Auch andernorts gehen die Barilla-Bestände zur Neige, wie Testanrufe unserer Zeitung in Rewe-Filialen bestätigen. Vor Ort ist in einem Regal der Hinweis zu finden, dass man im Interesse an stabilen Preisen vorübergehend auf eine Belieferung mit dem Artikel verzichte. Ein Sprecher von Rewe bestätigt, dass man ausgewählte Barilla-Produkte aus den Regalen genommen habe, da es „hinsichtlich der künftigen Preisgestaltung unterschiedliche Auffassungen“ gebe. Wie lange die Auslistung der Produkte gelte, sagt er nicht, auch nicht, ob das Pasta-Angebot insgesamt geringer werde.