Bundesweiter Protest Greenpeace-Aktionen gegen Billigfleisch vor Supermärkten

An den Info-Ständen sei deutlich geworden, dass viele Supermarktkunden mit dem Haltungsformen wenig anfangen könnten, sagte Töwe. "Viele Verbraucher hatten keine Ahnung, was sich hinter der Kennzeichnung verbirgt." Auch sei in Anlehnung an das Schulnotensystem die Haltungsform 1 häufig für die beste gehalten worden. "Das macht deutlich, wie wichtig eine einheitliche und staatliche Kennzeichnungspflicht ist."