Schlagersänger Mickie Krause gibt Benefizkonzert in Namibias Wüste

Gleich zum Auftakt gab es sogar ein Tänzchen mit den Fans. ""Ich bin ab dem 26. Februar bei ,Let's dance' dabei - auch wenn ich talentfrei bin: der Krause kann nicht tanzen", meinte er und kündigte an: "Ich werde aber auch bei den Himbas das Tanzbein schwingen." Dort stand am Sonntag die Eröffnung einer Schule an. Krause unterstützt die "Fly & Help"-Initiative seit 2018, als er Stiftungsgründer Meutsch in der Dominikanischen Republik über den Weg lief. Seitdem sind zwei nach ihm benannte Schulen in Afrika von Krause finanziert worden: eine in Ruanda, und eine in Kenia. "Silvester wollte ich die zweite Mickie-Krause-Schule in Kenia mit der Familie eröffnen", sagt er - doch das wurde Corona-bedingt nun auf Ende dieses Jahres verschoben.