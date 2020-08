Schlag gegen den internationalen Drogenhandel 65 Kilogramm Marihuana in Steinheim beschlagnahmt

43-Jähriger versucht sich abzusetzen

Nach der Festnahme des 39-Jährigen griffen die deutschen Ermittler in Karlsruhe zu und nahmen mit einem albanischen Brüderpaar im Alter von 37 und 42 Jahren weitere Mittäter des 39-Jährigen sowie einen weiteren Komplizen fest. Bei ihrer Festnahme transportierten die Brüder neben 2,4 Kilogramm Marihuana und 1,1 Kilogramm Kokain in ihrem Auto auch 52.000 Euro Drogengeld.

Mutmaßlich durch den Druck der polizeilichen Maßnahmen plante der 43-Jährige nun, sich zusammen mit einem 25-Jährigen, als Kurierfahrer eingesetzten Mittäter, aus Deutschland absetzen. Sie wurden jedoch am 25. Juni auf der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald an der A8 festgenommen. Ein weiterer Kurierfahrer ging den Ermittlern mit einem präparierten Fahrzeug in Offenbach ins Netz. In diesem Auto stellten die Beamten knapp 70.000 Euro Bargeld sicher.

Schusswaffengebrauch bei Festnahme in Ludwigsburg

Am 6. Juli kam es in Ludwigsburg und Leinfelden-Echterdingen zur Festnahme zweier weiterer, 25- und 29-jähriger Tatverdächtiger sowie zur weiteren Sicherstellung von Bargeld und 100 Gramm Kokain. Am Rande dieses umfangreichen Ermittlungsverfahrens erfolgte am 5. August nach einem Rauschgiftgeschäft in der Ludwigsburger Innenstadt die Festnahme eines 34-jährigen Kosovaren und eines 33-jährigen Serben, die zuvor im Besitz von 500 Gramm Kokain waren. Die Festgenommenen waren seit einiger Zeit im Bereich des Ludwigsburger Holzmarktes aktiv und hatten dort verschiedene Abnehmer versorgt. Bei dieser Festnahme kam es zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei, nachdem ein 30-Jähriger Albaner bei seiner Flucht auf einen Beamten zugefahren war und ihn leicht verletzt hatte. Der 30-Jährige ist weiterhin auf der Flucht und hat sich mutmaßlich ins Ausland abgesetzt.

Nach diesem Erfolg betonten die Ermittler die Komplexität dieses umfangreichen Verfahrens, in dessen Verlauf sie auf äußerst konspirativ agierende Tatverdächtige stießen, die mitunter über abhörsichere Mobiltelefone kommunizierten und Überwachungsmaßnahmen durch den Einsatz von Störsendern zu verhindern versuchten.