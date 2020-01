«Schlafen Sie auf der Straße?» Berlin zählt erstmals Obdachlose

Sie hoffe auf Nachahmer in anderen Städten. Ziel ist es, bessere und passgenauere Hilfsangebote zu schaffen. An der Zählung in Berlin unter dem Titel "Nacht der Solidarität" wollten sich zwischen 22.00 und 1.00 Uhr insgesamt mehr als 3700 Freiwillige beteiligen. Geplant war, dass sie in mehr als 600 Teams auf festgelegten Routen durch die zwölf Bezirke laufen: in der Innenstadt durch jede Straße, in weitläufigen Außenbezirken vor allem zu Hotspots.