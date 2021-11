Schlägereien, Alkohol und ein Autounfall 18-Jähriger steht mit einem Bein im Knast

Weiter ging es dann am 9. August 2020 auf der Wiese vor dem Landtag im Stuttgart. Im Zuge einer Schlägerei soll der Angeklagte seinem Kontrahenten eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben und ihn mit einer Gürtelschnalle angegriffen haben. Zeugnis darüber, wie er am 15. November 2020 am Ludwigsburger Bahnhofs einen anderen zu Boden schlug, legte dann die Aufnahme einer Überwachungskamera ab. Mit dem Auto seines Vaters, zu dem er die Schlüssel geklaut hatte, prallte der junge Mann ohne Führerschein zudem am 1. Januar in Korntal gegen ein geparktes Auto und eine Laterne.