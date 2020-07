Schlägerei am Stuttgarter Hauptbahnhof Geschädigte verweigern die Aussage

In der Nacht auf Samstag ist es in der Haupthalle des Stuttgarter Hauptbahnhofs zu einer Schlägerei gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine zusammengehörige zehnköpfige Gruppe aus Männern und Frauen gegen 1 Uhr zunächst miteinander in Streit geraten. Während eines Gerangels stürzte ein 19-Jähriger schließlich zu Boden. Ein Unbekannter aus der Gruppe begann daraufhin, auf den am Bogen liegenden Mann einzutreten. Noch bevor die Einsatzkräfte der Bundespolizei eintrafen, flüchteten vier bislang unbekannte Beteiligte, darunter auch der mutmaßliche Haupttäter, zu Fuß.