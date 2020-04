Schlägerei am Bahnhof in Benningen Männer belästigen zwei Mädchen

Die Zivilcourage zweier Männer am Bahnhof in Benningen ist am Mittwochabend in eine handfeste Auseinandersetzung gemündet. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wegen Körperverletzung. Zeugen hatten kurz nach 17 Uhr beobachtet, dass zwei 13- und 15-jährige Mädchen von zwei Männern belästigt wurden. Zwei 44-Jährige und ein 33-jähriger Radfahrer mischten sich daraufhin ein und sprachen die beiden Männer an. Zwischen den fünf Beteiligten kam es dabei zum Streit. In dessen Verlauf begann einer der beiden Belästiger die anderen mit Steinen aus dem Gleisbett zu bewerfen.