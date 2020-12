Schläge auf Einkaufsmarkt-Parkplatz in Sersheim Streit entbrennt wegen Mund-Nase-Bedeckung

Zwei Männer sind am Samstagabend in einem Einkaufsmarkt in Sersheim wegen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Streit geraten. Die Auseinandersetzung gipfelte schließlich in Schlägen und Stockhieben auf dem Parkplatz. Ein 22-Jährige hatte gegen 19.50 Uhr in Begletung einer 19-Jährigen an der Kasse des Marktes in der Industriestraße angestanden. Vor ihnen wartete ein 43-Jährigen, der seine Maske nicht korrekt getragen haben soll. Darauf sprach ihn der 22-Jährige an, woraufhin ein Streit entbrannte. Dabei sollen auch gegenseitige Beleidigungen gefallen sein.