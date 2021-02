Schillerverein initiiert Fasching mit kreativen Ideen verbringen

Marbach - Alle, die an Bildungsthemen interessiert sind und die sich gerade in der Coronazeit neue Impulse und Aktivitäten wünschen, dürften sich an dem aktuellen Projekt des Schillervereins erfreuen. Eltern, Lehrer, Schüler und Studierende sowie Bildungsenthusiasten sind gefragt, wenn es um den Online-Hackathon #gedankenfreiheit geht. Hackathons sind Veranstaltungen, bei denen sich Teams aus meist fremden Teilnehmern bilden, um gemeinsam nützliche, kreative oder unterhaltsame Ideen zu bestimmten Themen zu entwickeln.