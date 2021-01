Schillerstadt Marbach Neuer Anlauf auf Weg zur Schillerstadt

Marbach - Friedrich Schiller ist zwar schon lange von uns gegangen, aber irgendwie immer noch omnipräsent in Marbach. Allein schon durch sein Geburtshaus und den Schillerverein, der sein Erbe bewahrt und an das Werk des großen Meisters erinnert. Es ist auch gang und gäbe, dass Einheimische und Besucher von der Schillerstadt reden, wenn sie Marbach meinen. Nur: Offiziell tragen darf die Kommune den Titel nicht. Das war bislang an den strengen Vorgaben gescheitert. Doch nun hat sich die Gesetzeslage geändert. Die Chancen stehen damit wohl so gut wie nie, dass aus der Schillerstadt auch formal eine Schillerstadt werden kann.