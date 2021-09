Schiller-Sonntag fällt aus Drohender Mehraufwand als Hindernis

Zeitpunkt für eine nötige Satzung ist schon vorbei

Die Voraussetzung in Marbach könnten je nach Programm also ganz andere sein. Auch gibt’s weniger Platz. Die IGS befürchtete jedenfalls einen immensen Mehraufwand. „Dafür fehlen uns leider die Kapazitäten. Wir hätten das nur geschafft, wenn die Veranstaltung beispielsweise auf dem räumlich begrenzten Burgplatz stattgefunden hätte“, sagt der IGS-Vorsitzende Friedemann Sorg. Das wiederum macht beim verkaufsoffenen Sonntag aber keinen Sinn. „Das Rahmenprogramm sind wir aufgrund der Umstände gar nicht erst angegangen. Unser Hoffnungsschimmer war, dass dank des Impffortschritts solche Regeln bald fallen. Aber da sieht man momentan ja kein Land.“

Vergangene Woche entschied die IGS daher, einen Haken an den Sonntag zu machen. „Wobei die Katz da sowieso den Boom nuff war“, so Sorg. Denn: Die Satzung hätte längst nicht mehr erlassen werden können. „Das hätte zeitlich nicht mehr gereicht“, bestätigt Marbachs Bürgermeister Jan Trost – und verweist auf den Ratsbeschluss und die Einspruchsfrist. Die nötige Satzung kam also nie zustande. „Damit ist es ein rein rechtlicher Grund, warum es die Veranstaltung nicht geben wird“, betont Trost. Auch mit den im Oktober startenden Arbeiten in der Fußgängerzone habe die Absage, wie in den sozialen Medien vermutet, nichts zu tun.

Hoffnung aufs nächste Jahr

Friedemann Sorg nimmt auch Stellung dazu, dass die IGS-Mitteilung an die Presse zur Absage den Eindruck erweckt habe, dass das Ordnungsamt Marbach die Veranstaltung wegen fehlender Corona-Maßnahmen nicht zugelassen habe. „Das ist nicht der Fall. Im Sinne einer fairen Kommunikation ist es uns wichtig festzuhalten, dass die IGS gar kein Programm beziehungsweise Hygienekonzept beim zuständigen Amt eingereicht hat. Insofern konnte auch nichts abgelehnt werden.“

Auch aufgrund der bevorstehenden Baustelle in der Innenstadt sei es aus seiner Sicht nun umso mehr Ziel, den Schiller-Sonntag kommendes Jahr möglicherweise in einem neuen, darauf angepassten Format zu veranstalten. Dann, so die Hoffnung aller, ohne Corona-Bedingungen. Und wieder mit dem Tag der offenen Tür auf der Schillerhöhe. Der fällt 2021 ebenfalls aus. Es finden hier diesmal „nur“ die Schillerrede und zwei Ausstellungseröffnungen statt.