Schiller-Gymnasium Marbach Die FSG-Familie feiert ihre Bühnenstars

Beethoven-Interpretation geradezu berauschend

Hazuki Asano gab am Klavier einen überzeugenden Eindruck davon ab, was eine virtuose Pianistin ausmacht: ihre Beethoven-Interpretation war geradezu berauschend. 2021 war sie noch die Jüngste, heuer trat die zehnjährige Dilara Abu El Komboz mit dem Song „All I want“ auf und zeigte eine ungekünstelte Darbietung mit großem Selbstverständnis, bei dem plötzlich auch die Handylampen im Saal wie Glühwürmchen aufleuchteten. Das Publikum war aber nicht nur zum Zuhören angehalten, sondern auch zum Mitmachen. Bei den „Rhythmusprofis“ der Bläserklasse hatte es nämlich die Aufgabe, akustisch-gestalterisch einzuwirken: die Fünftklässler stampften, schnippten und klatschten die Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauß; die Besucher wiederum unterstützten an passender Stelle mit Pfiffen und dem Rollen eines lang gezogenen Rrrrrs.