Schifffahrt Prunkvoller Abschied - "Ever Given" darf Reise fortsetzen

Nach der tagelangen Blockade hatte die Kanalbehörde wegen der entstandenen wirtschaftlichen Verluste, den Schäden am Kanal sowie für die Bergung des Schiffs Entschädigung gefordert - zunächst im Wert von 916 Millionen Dollar (772 Mio Euro). Diese Summe verringerte die Behörde schließlich auf 550 Millionen Dollar (463 Mio Euro).

Die Anwälte der japanischen Leasingfirma Shoei Kisen argumentierten vor Gericht, der Fehler liege bei der Kanalbehörde. Diese hätte der "Ever Given" die Durchfahrt wegen des schlechten Wetters gar nicht erlauben dürfen.

Die "Ever Given" war im März im Suezkanal bei einem Sandsturm auf Grund gelaufen. Sechs Tage blockierte der Frachter die wichtige Wasserstraße zwischen Asien und Europa. Hunderte Schiffe standen im Stau. Die "Ever Given" fährt unter der Flagge Panamas und wurde vor der Havarie von einem in Taiwan ansässigen Unternehmen gechartert.

