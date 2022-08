Schifffahrt Etwas mehr Wasser im Rhein - Pegel wieder im Plus

Das Niedrigwasser ist noch nicht vorbei

Auch an den anderen Messstellen in Nordrhein-Westfalen stieg der Wasserstand um mehrere Zentimeter: In Köln um sechs auf 80 Zentimeter, in Düsseldorf um vier auf 38 Zentimeter, in Duisburg um vier auf 158 Zentimeter, in Wesel um fünf auf 93 Zentimeter und in Rees um sieben auf 45 Zentimeter.