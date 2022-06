Schiffbau Bund erhält Zuschlag für Warnemünder Werft

Was wird aus dem Kreufahrtschiff "Global 2"?

Die Warnemünder Werft gehörte bislang neben Wismar und Stralsund zur MV-Werften-Gruppe, die seit Mitte Januar insolvent ist. Anfang Juni hatte der U-Boot-Bauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel die Werft in Wismar gekauft und will dort voraussichtlich von 2024 an Militärschiffe bauen. Die Werft in Stralsund war von der Stadt gekauft worden, um einen maritimen Gewerbepark zu entwickeln.

Im Dock der Warnemünder Werft liegt noch das angefangene Kreuzfahrtschiff "Global 2". Es sind den Angaben zufolge bereits mehr als 17.000 Tonnen Stahl verbaut worden. Was damit passiert, stehe noch nicht fest. "Wir haben hier noch eine große Aufräumarbeit vor uns", sagte Morgen. Das Konzept sehe vor, dass in spätestens sechs Monaten der Standort komplett aufgeräumt sein wird.