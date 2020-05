Schießerei in den USA Tote und Verletzte in St. Louis

St. Louis - In St. Louis wurde am Sonntag an mehreren Orten geschossen und zwei Männer kamen ums Leben. Zehn weitere Personen wurden in der amerikanischen Stadt durch Schüsse verwundet. Ein Mann wurde in der Innenstadt getötet und ein weiterer Mann wurde bei diesem Vorfall schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Andernorts, in dem Viertel Jeff-Vander-Lou, wurden auf einen Mann mehrere Schüsse abgegeben und er verstarb später im Krankenhaus, wie die Zeitung „St. Louis Post-Dispatch“ berichtete.