Schienenverkehr Deutsche Bahn erneut mit Verlusten

In Kriegs- und Pandemiezeiten rücken auch auf der Bilanzpressekonferenz des Staatskonzerns wirtschaftliche Ergebnisse an die zweite Stelle. Zumal die Deutsche Bahn AG angesichts der humanitären Katastrophe für die Ukraine „die größte Hilfsaktion“ in der Unternehmensgeschichte gestartet hat, wie Konzernchef Richard Lutz zu Beginn der Videokonferenz betonte. Jeden zweiten Tag fahre derzeit ein Zug mit Hilfsgütern gen Osten, um den Menschen zu helfen. Und mit dem Help-Ukraine-Ticket seien bereits mehr als 200 000 Geflüchtete kostenlos mit Bahnen und Bussen gefahren. Zudem biete der Konzern Arbeitsplätze an.