Erdmannhausen/Marbach-Rielingshausen

Normalerweise geht es in der Walpurgisnacht hoch her und die Ordnungskräfte haben viel zu tun. Doch heuer war es in der Nacht auf den 1. Mai „extrem ruhig“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Für den Raum Marbach habe er nichts Auffälliges zu vermelden. Das heißt aber nicht, dass während der Corona-Krise keine Streiche ausgeheckt worden wären. Am Kreisverkehr nach Rielingshausen wurde beispielsweise auf liebevolle Weise Strandatmosphäre geschaffen (links) und in Erdmannhausen kurzerhand ein schmucker Maibaum aufgestellt (rechts). (kem) Fotos: KS-Images.de/Karin Götz