Scherben-Theater in Bremen Rio Reiser zum 70. auf der Bühne

Bremerhaven/Berlin - Dass ein Theater ein leerstehendes Haus besetzt, passiert nicht alle Tage. Das Stadttheater Bremerhaven hat es getan am 9. Januar 2020, dem Tag, an dem der Sänger der Politrockband „Ton Steine Scherben“ Rio Reiser 70 Jahre alt geworden wäre – um auf die auf die Uraufführung des Stücks „Rio Reiser – Wer, wenn nicht wir?“ am 15. Februar im Großen Haus einstimmen.