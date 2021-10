Schenkung Kunstmuseum Stuttgart Sammler macht Geschenke

Stuttgart - Eigentlich hat er genug Platz, um seine Sammlung in den eigenen Räumen auszustellen. Der Unternehmer und Kunstsammler Peter W. Klein hat in Eberdingen-Nussdorf ein eigenes Museum, das Kunstwerk, in dem regelmäßig Werke aus seinen Beständen gezeigt werden. Trotzdem wird Klein in nächster Zeit immer wieder eigene Werke an Museen geben. Zum Auftakt hat er dem Kunstmuseum Stuttgart nun drei Arbeiten der Künstlerin Anna Oppermann (1940–1993) geschenkt. Weitere Schenkungen sollen folgen. Das Kunstmuseum Stuttgart sei ein wichtiger Eckpfeiler in der Museumslandschaft, sagte Klein, mit den Schenkungen wolle er seine „Wertschätzung für dessen großartige Arbeit ausdrücken“.