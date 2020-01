Schauspielerpreis SAG Award Brad Pitt lobt Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston Adam Sandler

Stuttgart - Brad Pitt (56) hatte die Lacher auf seiner Seite bei der Filmpreisverleihung der amerikanischen Schauspielergewerkschaft Screen Actor’s Guild (SAG), wo er am Samstag für seinen Auftritt in Quentin Tarantinos Traumfabrik-Farce „Once upon a Time in Hollywood“ den Preis für die beste Nebenrolle entgegennahm: „Seien wir ehrlich, es war ein schwieriger Part – ein Typ, der einen durchzieht, sein Hemd auszieht und sich nicht mit seiner Frau versteht. Das war eine große Herausforderung.“ Das Publikum brach in Gelächter aus und klatschte. Pitt spielt in den Film einen abgehalfterten Stuntman, der nun als Dienstbote für einen ebenfalls in die Jahre gekommenen Star arbeitet.