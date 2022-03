Schauspielerin Scarlett Johansson mag keine Urteile über Schwangere

"Obwohl ich definitiv in mancher Hinsicht von meiner Schwangerschaft begeistert war, hatte ich ebenfalls einige nicht so großartige Gefühle dabei", erklärte der "Black Widow"-Star. Solche Gefühle würden aber gerade von anderen Frauen hinterfragt. "Meiner Wahrnehmung nach gab es in den vergangenen fünf Jahren mit Blick auf Gleichberechtigung so viele Fortschritte - aber diese Sache verbleibt irgendwie im dunklen Mittelalter. Dieses Beurteilen ist verrückt."