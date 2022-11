Schauspielerin Meltem Kaptan für Europäischen Filmpreis nominiert

"Im Westen nichts Neues" ohne Chancen

Als beste Darsteller sind Zlatko Burić ("Triangle of Sadness"), Pierfrancesco Favino ("Nostalgia"), Elliott Crosset Hove ("Godland"), Eden Dambrine ("Close") und Paul Mescal ("Aftersun") nominiert.

Für das Antikriegsepos "Im Westen nichts Neues" - die deutsche Hoffnung fürs Rennen um den Auslandsoscar - gab es in den Hauptkategorien keine Nominierung. Weitere Nominierungen etwa für Kamera, Schnitt, Kostümdesign und visuelle Effekte sollen in zwei Wochen (23. November) bekanntgegeben werden.

Der Europäische Filmpreis wird dann am 10. Dezember im isländischen Reykjavik verliehen. Die rund 4400 Mitglieder der Europäischen Filmakademie stimmen über viele Preisträgerinnen und Preisträger ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA. Im vergangenen Jahr war das Drama "Quo Vadis, Aida?" über das Massaker in Srebrenica als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet worden.

Drei Ehrungen für dieses Jahr stehen bereits fest. Die deutsche Regisseurin Margarethe von Trotta ("Hannah Arendt") soll für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden, der Italiener Marco Bellocchio ("Il Traditore") für innovatives Storytelling und der palästinensische Regisseur Elia Suleiman ("Vom Gießen des Zitronenbaums") für sein Engagement für das Weltkino.