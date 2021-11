Schauspielerin Jasmin Tabatabai ließ sich von ihrer Schwester coachen

Für "Mitra" sei das Ensemble international gecastet worden, weil es nicht so viele iranische Schauspieler gebe, die bereit seien, einen politischen Stoff zu verfilmen, der für sie die Konsequenz bedeute, dass sie nicht mehr in den Iran reisen könnten. "Es ist eine Beobachtung, die ich mache, dass alle iranischen Künstler in der Diaspora diese Wunde in sich tragen, die sich nicht schließt. Das Gefühl des Heimatverlusts eint alle Iraner."