Schauspielerin Iris Berben: Frauen müssen sich vernetzen

"Wir müssen ja nur daran denken, dass sehr viele Frauen wieder in eine Situation gekommen sind, wie es sie für viele eine Weile gar nicht so vordergründig gab: Viele Frauen fanden sich im Homeoffice, Homeschooling, Haushalt, "Irgendwie-weitermachen-Modus" wieder", sagte Berben in einem Interview mit "ntv.de". Diese Dinge seien mit einem "gewissen Selbstverständnis" von Frauen erwartet und dann auch übernommen worden. "Da merkt man doch, dass unser Weg der Gleichberechtigung immer noch recht wackelig und auf sehr dünnem Eis ist", erklärte die Schauspielerin.