Schauspielerin Diane Kruger musste um Rolle bei Tarantino kämpfen

Sie konnte den Regisseur überzeugen

Für das Casting habe sie dann auf eigene Kosten von New York nach Deutschland fliegen müssen, um Tarantino dort zu treffen. "Ich musste durch all diese Reifen springen", sagte Kruger. Sie habe es aber machen wollen, um zu beweisen, was sie kann. "Und zum Glück hat alles funktioniert." Sie glaube, die Erfahrung sei auch für Tarantino eine Lektion gewesen: "Manchmal steckt man Menschen in Schubladen, das passiert mir auch. Und dann sind sie doch nicht so, wie man dachte."