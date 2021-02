Schauspielerin Cleo Kretschmer Kretschmer wird 70 Jahre alt

Sekretärin und Barfrau

Kretschmer ist am Telefon fröhlich und bester Laune. „Das Leben macht mir unheimlich Spaß.“ Ihr Rückblick auf ihre Karriere beim Film fällt ebenfalls positiv aus - und auch ein bisschen wehmütig. „Es war eine total schöne Zeit.“ Aufgewachsen ist sie zunächst in Niederbayern, in Wegscheid bei Passau, und dann in München. Dort arbeitete sie als Sekretärin und Barfrau. Als Lemke sie entdeckte, so sagt er, habe er gewusst: „Das ist sie. Dann habe ich sofort Filme mit ihr gedreht, ohne dass ich anfangs überhaupt verstanden habe, worüber sie redet.“ So stark sei ihr Dialekt gewesen. Sein Team habe pausenlos gelacht.