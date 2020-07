Schauspielerin Charlize Theron mag Action-Filme

In dem Fantasy-Action-Film "The Old Guard" (ab 10. Juli bei Netflix verfügbar) schlägt Theron als mysteriöse Kriegerin Andy zu. Zusammen mit einer kleinen Truppe von Unsterblichen sagt sie Verbrechen und Machtmissbrauch den Kampf an. Wegen ihrer besonderen Selbstheilungskräfte werden sie von einem skrupellosen Pharma-Boss gejagt.