Schauspielerin Cate Blanchett und Nina Hoss als Traumpaar in Venedig

Es gibt Gemeinsamkeiten bei Hoss und Blanchett

Zuvor sprachen die beiden Filmstars am Nachmittag über ihre Zusammenarbeit und Gemeinsamkeiten. "Ich habe Nina für ungefähr zehn Jahre gestalked", scherzte Blanchett (53), um anschließend in Hoss' Richtung zu witzeln: "Du wirst ja rot". Die 47-jährige Hoss ergänzte: Sie hätten sich schon früher am Theater gesehen, gemeinsame Freunde, auch schon die gleiche Rolle in unterschiedlichen Inszenierungen gespielt und würden möglicherweise mit dem selben Theaterregisseur arbeiten. "Auf eine Weise haben wir ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt."