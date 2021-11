Schauspieler Ryan Reynolds kündigt Auszeit vom Filmgeschäft an

"Ich nehme mir eine Auszeit vom Filmemachen", kündigte der Kanadier im Interview der britischen Zeitung "Times" an. "Im nächsten Jahr will ich mich um meine Geschäfte kümmern, darunter der AFC Wrexham." Er hatte den walisischen Fußballverein, der in Englands fünfter Liga spielt, vor kurzem mit seinem Schauspieler-Kollegen Rob McElhenney übernommen.