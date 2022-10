Schauspieler Ralf Wolter tot - Karl-May-Filme machten ihn berühmt

Seine Auftritte an der Seite von Pierre Brice und Lex Barker sind die, die dem Publikum bis heute wohl am stärksten in Erinnerung geblieben sind. Dabei war der Schauspieler in vielen weiteren Produktionen zu sehen, zum Beispiel im "Tatort", in "Der Alte", "Ein Schloss am Wörthersee" oder "Küstenwache". Seinen letzten Auftritt in einem Film hatte er 2012 in "Bis zum Horizont, dann links".