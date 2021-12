Sexismus im Rap Schauspieler Mundt: Spotify verbreitet frauenfeindliche Texte

Mundt greift mit seiner Kritik eine aktuelle Debatte über die Frauenfeindlichkeit in der deutschen Rapszene auf. Sprache schaffe Realität, und die Gefahr, dass durch populäre Songs Gewalt und Frauenhass normalisiert würden, sei groß, behauptet etwa die Frauenrechtsorganisation Terre des femmes, die deshalb 2020 die Kampagne #unhatewomen gegen frauenverachtende Sprache startete. In Rap und Hip-Hop, aber oft auch in Schlagern und Popmusik, heißt es da, gelte Sexismus immer noch als Kavaliersdelikt. „Verbale Gewalt gegen Frauen wird millionenfach gehört, geliked und gefeiert – und so zum Teil unseres Alltags und unserer Sprache.“ Mit Kunstfreiheit, ergänzt jetzt Maximilian Mundt, sei dieser „miese Sexismus“ nicht zu entschuldigen.