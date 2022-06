Schauspieler Kevin Lee So sieht für China der böse Westler aus

Ganz gleich, wie der Film endet, am Schluss ist Kevin Lee meist tot – zur großen Freude des Publikums. Denn in China ist der Brite der Bösewicht vom Dienst, sein Tod fast schon eine Voraussetzung für das Happy End. Ob als Auftragskiller in Jacky Chans „Kung Fu Yoga“, als Monster in dem Fantasy-Film „Super me“ oder als amerikanischer Oberst in „The Battle at Lake Changjin“, Lee ist der Feind, den es zu überwinden gilt. Die Rolle, die in Hollywood meist Russen, Nordkoreanern oder Arabern zugewiesen wird, in China erfüllt sie ein muskelbepackter Hüne aus Cambridgeshire.