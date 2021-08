Schauspieler Fritz Wepper erholt sich und dankt seinen Fans

"Momentan arbeite ich daran, wieder gehen zu können. Nach so langer Zeit des Liegens hat natürlich die Muskulatur entsprechend abgebaut", sagte der 80-Jährige der Zeitschrift "Bunte". Momentan ist der Schauspieler ("Um Himmels Willen") in einer Reha-Einrichtung. "Er wird sicher noch mindestens vier Wochen in der Klinik bleiben", verriet seine Ehefrau Susanne Kellermann der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch. "Danach darf er, wenn alles gut läuft, wieder in seine Heimat an den Tegernsee. Zu seiner Familie."