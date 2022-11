Schauspieler Fee über Schweighöfer: "Haben viel voneinander gelernt"

Sie habe in Schweighöfer ihre Heimat gefunden, erklärte Fee, die in "Bibi & Tina" oder Udo Lindenbergs Filmbiografie "Lindenberg! Mach dein Ding" mitgespielt hat. "Das fühlt sich wie Nach-Hause-Kommen an. Dazu gehören vollkommenes Vertrauen und Loslassen."