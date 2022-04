Schauspieler Benedict Cumberbatch wünscht sich Empathie als Superkraft

Wenn er von seiner Filmfigur Dr. Strange stehlen könnte, dann wäre es die Fähigkeit, von einem Ort zum anderen zu gelangen, ohne reisen zu müssen. "Davon könnte ich einiges in meinem Leben gebrauchen", sagte Cumberbatch. Sein neuer Film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" kommt nächste Woche am 4. Mai in die deutschen Kinos.