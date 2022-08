Schauspieler Batman-Star Keaton: "Habe nie Marvel-Film ganz gesehen"

Los Angeles - Batman-Schauspieler und Hollywood-Star Michael Keaton hat eigenen Worten zufolge noch nie eine Comic-Verfilmung bis zu Ende gesehen. "Ich weiß, dass die Leute das nicht glauben werden, aber ich habe noch nie eine komplette Version eines dieser Filme gesehen - weder einen Marvel-Film noch einen anderen", sagte der 70-Jährige dem US-Branchenblatt "Variety". Das liege aber nicht etwa an seinem Anspruch oder seinem Geschmack. Mit Blick auf Serien etwa sagte er: "Es ist so, dass es nur sehr wenige Dinge gibt, die ich mir ansehe. Ich fange an, etwas zu gucken, und finde es großartig und schaue mir drei Folgen an, aber dann habe ich etwas anderes zu tun!"