Schauspieler Axel Prahl und die Grundsicherheit des Lebens

"Das war für mich damals eine sehr wichtige Zeit, in der ich erfahren durfte, dass es immer irgendwie weitergeht. Auch in Situationen, wo man sagt "Okay, ich weiß nicht mehr so recht, wie wir den nächsten Tag gestalten können"", sagte der "Tatort"-Darsteller. Da habe sich dann doch stets eine Lösung präsentiert.