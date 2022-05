Schauspiel Stuttgart Saison 2022/2023 Welche Stars in Stuttgart auf die Bühne kommen

Dank des Internets darf auch das Publikum aktiv werden: Wer einen QR-Code scannt, der kann der in diesen Tagen in Europa so besonders schwer gebeutelten Freiheit eine Art Brief diktieren und nach der Anrede „Liebe Freiheit“ seine Gedanken formulieren, was Freiheit ist oder sein könnte – oder wer wem Gedankenfreiheit geben sollte.

Info

Harald Schmidt im Schauspielhaus

Der Entertainer Harald Schmidt kehrt im Herbst für drei Termine zurück ins Schauspiel Stuttgart. Am 21. und 25. September kommentiert er in einer Show mit dem Titel „Spielplananalyse 22/23“ das neue Programm des Schauspiels Stuttgart für die Saison 2022/23.

Die dritte Vorstellung am 26. September ist exklusiv für Schauspiel-Abonnent:innen und Mitglieder des Schauspiel-Freundeskreises reserviert.

Karten für die „Spielplananalyse 22/23“ am 21. und 25. September sind ab dem 1. Juli 2022 um 10 Uhr erhältlich (regulärer Kartenverkauf für September/Oktober: ab 5. Juli).

Premieren im Schauspielhaus

Henrik Ibsen: „Ein Volksfeind“ (Regie: Burkhard C. Kosminski) am 24. September. Werner Schwab: „Die Präsidentinnen“ (Regie: Amélie Niermeyer) 22. Oktober. Anne Weber: „Annette – Ein Heldinnenepos“ (Regie: Dusan David Parizek) 5. November.

Familienstück Michael Ende: „Momo“ (Regie: Sophia Bodamer) 26. November.

Friedrich Schiller: „Don Carlos“ (Regie: David Bösch) 14. Januar. Joe Masteroff: „Cabaret“ (Regie: Calixto Bieito) 18. März. William Shakespeare: „Sturm“ (Regie: Burkhard C. Kosminski) 22. April. Thomas Köck: „Forecast: Ödipus“ (Regie: Stefan Pucher) 13. Mai.

Erste Premieren im Kammertheater

Clemens J. Setz: „Der Triumph der Waldrebe in Europa“ (Regie: Nick Hartnagel) am 14. Oktober, Marthe Meinhold, Marius Schötz (auch Regie) und Ensemble: „The Magic Key“ am 3. Dezember. Anne Lepper: „Life can be so easy“ (Regie: Jessica Glause) am 7. Januar. Marie NDiaye: „Die Rache ist mein“ (Regie: Annalisa Engheben) am 11. März.

Weitere Projekte

Gernot Grünewald: „Projekt KI“ im Stadtraum am 6. Mai. „Genesis“, Gemeinschaftsprojekt von Schauspiel, Ballett und Oper und dem Künstler Stephan Kaluza. in der zweiten Hälfte der Spielzeit. Zwei Inszenierungen der Staatlichen Schauspielschulen in Stuttgart und Ludwigsburg.

