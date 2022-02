Schauspiel-Preise Will Smith, Jessica Chastain und "Coda" ausgezeichnet

In dem Sportdrama verkörpert er den ehrgeizigen Vater der Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams. Jessica Chastain (44, "The Eyes of Tammy Faye") setzte sich mit ihrer Rolle als die exzentrische TV-Evangelistin Tammy Faye gegen Kolleginnen wie Lady Gaga ("House of Gucci") und Nicole Kidman ("Being the Ricardos") durch.