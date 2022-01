Schauspiel-Legende "Eine der besten": Vanessa Redgrave wird 85

Denn Redgrave, die seit 2012 als Erzählerin in der Serie "Call the Midwife - Ruf des Lebens" zu hören, aber nicht zu sehen ist, hat derzeit mehrere Filmprojekte in Arbeit, darunter das Drama "The Medusa", in dem sie neben Pierce Brosnan und Jesse Eisenberg zu sehen sein wird. Auch in den letzten Jahren stand sie regelmäßig vor der Kamera. Im Theater spielte sie zuletzt 2019 am Londoner The Young Vic Theater eine Rolle in "The Inheritance" ("Das Vermächtnis").