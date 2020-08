Schaulustige filmen leblosen Mann in Heilbronn Polizei appelliert: "Helfen statt Gaffen!"!

Ein Vorfall am Marktplatz in Heilbronn hat die Polizei nun zu einem eindringlichen Appell bewegt: Helfen statt Gaffen! Unzählige Passanten hatten sich nämlich am Montagabend um einen 41-Jährigen versammelt, der sich in einem kritischen Zustand befand - doch Zivilcourage war von der Gruppe keine zu erkennen. Lediglich ein paar wenige Ersthelfer bemühten sich um Rettungmaßnahmen. Der 41-Jährige war gegen 18.45 Uhr dort leblos liegend entdeckt worden. Wie sich später zeigte, befand er sich zu diesem Zeitpunkt in einem medizinisch sehr kritischen Zustand.